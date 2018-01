Crespo pide una vez más la nulidad de la causa en el juicio por la financiación ilegal del PP de Camps

Defiende que no se ha acreditado la autenticidad de las grabaciones que le inculpan y acusa a la Fiscalía de "corruptela"

En este sentido, ha añadido que los audios fueron entregados a la Policía "editados" y en un soporte que no era el original, por lo que denuncia que no queda garantizado que su contenido sea real y por tanto válido para llevar a cabo un procedimiento judicial como tal. Además, señala que el entonces juez instructor de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón era consciente de que las grabaciones no eran las originales y no hizo nada al respecto.