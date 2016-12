Se ratifica el cese de José Manuel López en Madrid

"Se ha ratificado la propuesta de acuerdo que venía del Consejo Ciudadano" así lo anunciaba Lorena Ruiz-Huerta, la nueva portavoz del grupo en la Asamblea de Madrid ante los lamentos de López y sus afines. "Hoy no es un buen día para Podemos" afirmaba José Manuel López, que queda finalmente apartado y no formará parte de la dirección del grupo parlamentario al haber renunciado a ello. El resultado: 14 votos a favor y 13 en contra, solo un voto de diferencia. Un hecho al que se agarraban a los afines al ya exportavoz: "No puede ser que con una mayoría tan exigua se tomen estas decisiones de todo o nada o de vencedores y vencidos". Los afines a López hablan de una decisión políticamente ilegítima: "Se está imponiendo la mitad de partido sobre la otra mitad", añadía Hugo Martínez Abarca. Así estaban los ánimos en la Asamblea de Madrid, el epicentro de la fractura en Podemos en la que hoy se ha visto a Ramón Espinar, el líder en Madrid, algo que lamentaba José Manuel López: "Era un día para que el secretario general hubiera estado en una reunión importante". El enfado de unos contrastaba con la tranquilidad de otros, Lorena Ruiz-Huerta ha afirmado que el ambiente en la reunión había sido "francamente bueno, relajado y cordial". La ganadora de la votación terminaba con una receta que a muchos les sonará: "coser las heridas que queden por coser".