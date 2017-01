La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, se ha mostrado "sorprendida" con algunas interpretaciones recogidas en los medios de comunicación sobre su propuesta de primarias, alternativa al actual sistema de doble vuelta. "No se puede hablar ni de desafíos ni de retos. Esa no es la intención ni el objetivo. Jamás he desafiado a nadie y mucho menos, al presidente de mi partido al que siempre he apoyado y apoyaré", ha dicho en rueda de prensa.