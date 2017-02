Críticas de PSOE y En Marea al vicepresidente de la Xunta por una mofa de Pedrerol sobre Caballero por el Celta

Rueda retiró el tuit y envió otros para tratar de aclarar la postura y el gobierno local cuestiona que un cargo de la Xunta se burlase de Vigo

El retuit del vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, a un comentario hecho en la red social Twitter por el periodista Josep Pedrerol en el que burlaba del alcalde de Vigo, Abel Caballero, tras la derrota del Celta en las semifinales de la Copa del Rey ha causado las críticas y la polémica en las redes sociales, sobre todo, en la ciudad olívica.

Tras hacer el retuit (es decir, una difusión en la cuenta propia de un comentario de otra persona), y después de recibir críticas en la propia red social, retiró el comentario y envió otros tratando de aclarar la postura y declarando su pesar por la derrota del equipo que dirige Eduardo Berizzo.

Las reacciones han trascendido las redes sociales. Así, el concejal del PSOE de Vigo Carlos López Font ha criticado que Rueda retuitease este miércoles un mensaje que, a su juicio, es "de muy mal gusto" y ha cuestionado si "puede tener Galicia un vicepresidente que se mofa de la ciudad de Vigo, del Celta y de su alcalde".

Así las cosas, ha censurado que Rueda hiciese "suyo" el tuit del presentador de 'El Chiringuito de Jugones' --quien en días previos criticó al alcalde de Vigo, Abel Caballero, por la suspensión del partido de Liga frente al Real Madrid--. En ese tuit, Pedrerol decía "¡Alcaldeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!". "Son unos acontecimientos de extrema gravedad", ha sellado Font.

"Nos encontramos con que está contentísimo, haciendo suya esta burla dirigida claramente al Celta, a la ciudad y al alcalde de Vigo", porque "difundiéndola está diciendo que le encanta", ha remarcado el edil, antes de apuntar que esto "demuestra el antiviguismo que practica el señor Rueda permanentemente". "Es increíble que se llegue a este extremo", ha abundado.

"¿Es digno un vicepresidente que retuitea este tuit ofensivo y de burla a nuestra ciudad? Se merecen Galicia y Vigo un vicepresidente así, que trata con este desprecio a los vigueses que sienten una enorme tristeza por algo que es un deporte pero que era una ilusión colectiva?", se ha preguntado.

Ante todo ello, ha incidido en que esto "no es un hecho intrascendente" y "no hay disculpa a lo que hizo" Rueda, a colación de lo que ha exigido al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que hable sobre este tema. "Reto a Feijóo a que no esté callado y hable de este tema, porque se ha convertido en una ofensa clara, indigna a todos los vigueses y celtistas", ha rematado.

"NO ENTRAR AL TRAPO"

En declaraciones a Europa Press, el portavoz de la Marea de Vigo, Rubén Pérez, sin entrar a valorar el tuit que inició la polémica, ya que considera que "no es periodismo deportivo de rigor, sino una especie de Sálvame", ha manifestado que es "ridículo" que el vicepresidente de la Xunta "entre al trapo de un programa sensacionalista".

Además, ha incidido en que "no es un debate deportivo lo que hay encima de la mesa". "Hablamos de cuestión publica, técnica y de seguridad", ha dicho en referencia a la controversia suscitada después de que el pasado fin de semana el Ayuntamiento de Vigo suspendiese el partido entre Celta de Vigo y Real Madrid por desprendimientos en la cubierta de Balaídos.

"Algunos medios de comunicación, con tono sensacionalista, atacan una posición que no es del alcalde, sino lógica y que hemos apoyado en la oposición por una cuestión de seguridad ciudadana en un edificio municipal", ha insistido Pérez, que ha recalcado que "ni el Real Madrid, ni la Liga ni la prensa o pseudoprensa deportiva tienen que entrar en una disquisición sobre esta decisión que compete a las autoridades y no a un club deportivo".

COMENTARIOS EN TWITTER

Después de que el Real Club Celta perdiese este miércoles el partido de semifinales de la Copa del Rey frente al Deportivo Alavés, el presentador de 'El Chiringuito de Jugones', Josep Pedrerol, que en días previos había criticado al alcalde de Vigo, Abel Caballero, por la suspensión del partido de Liga, publicó en Twitter el tuit "¡Alcaldeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!".

Poco después, el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, retuiteó el mensaje, si bien ante las críticas de usuarios de la red social, decidió borrarlo y retuitearlo por segunda vez añadiendo el comentario: "Una pena que se alegre de la derrota de un equipo que lo merece todo solo porque alguien no ha estado a la altura de su ciudad".

PP DE PONTEVEDRA DEFIENDE A RUEDA

Por su parte, fuentes del Partido Popular de Pontevedra, que preside el propio Rueda, han remarcado que "la secuencia de los hechos habla por sí sola", puesto que tras la derrota del Celta y antes de retuitear el mensaje de Pedrerol, el vicepresidente envió el mensaje: "Enhorabuena al @Alaves. Orgullosos del @rccelta_oficial. También en las derrotas. Hala Celta!!!".

"Primero que nada, dejó claro su apoyo al Celta", han defendido estas fuentes, que han alegado que fue después de trasladar su apoyo al equipo vigués que retuiteó a Pedrerol, y acto seguido aclaró lo que quería comunicar con ese retuit.