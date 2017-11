Cs Andalucía juzga como una "barbaridad" las declaraciones de Gispert sobre Arrimadas y le pide rectificar

El presidente y portavoz del grupo parlamentario de Ciudadanos (Cs), Juan Marín, ha considerado "una verdadera barbaridad y un mal ejemplo" las declaraciones de la expresidenta del Parlament Nuria de Gispert, quien ha preguntado a la candidata de Cs a la Presidencia de la Generalitat, Inés Arrimadas, por qué no se vuelve "a Cádiz", --al ser natural de Jerez de la Frontera--, después de que la dirigente asegurara que "Cataluña no se puede permitir cuatro años más de procés".

A preguntas de los periodistas en rueda de prensa, el dirigente de la formación naranja ha exigido una rectificación a Gispert, de quien ha dicho que "debería dedicarse a otra cosa y no a la política" en virtud de la "descalificación" que ha proferido y al considerar "que alguien que no sea catalán no se puede presentar a presidir la Generalitat".