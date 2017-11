Cs de Barcelona pedirá retirar la pancarta de 'Libertad presos políticos' del Ayuntamiento

La concejal de Cs de Barcelona Marilén Barceló ha avanzado este jueves de que su grupo pedirá en la comisión de Presidencia del próximo martes retirar del balcón del Ayuntamiento la pancarta que pide 'Libertad presos políticos', colocada tras el encarcelamiento de los exconseller y de los presidentes de la ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.

"No son presos políticos. En nuestro país no hay presos políticos, porque no se mete a nadie en la cárcel por su ideología política, sino por el incumplimiento de las leyes", ha defendido en rueda de prensa este jueves la concejal, que ha explicado que pedirá retirar las pancartas colocadas también en sedes de los distritos.