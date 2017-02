Cs denuncia el abandono del turno de oficio y pide al Ejecutivo una reforma de la asistencia jurídica gratuita

Propone aumentar la retribución de estos abogados y procuradores y pide no cargar sobre ellos el IVA que ahora reclama Hacienda

El Grupo Parlamentario de Ciudadanos ha presentado una Proposición No de Ley en relación al servicio de asistencia jurídica gratuita y el turno de oficio que prestan en la actualidad abogados y procuradores con la que instan al Ejecutivo a reformar la actual normativa de 1996 y a dignificar la labor de estos profesionales, que a su juicio está abandonada.

Tras un encuentro mantenido con miembros del Consejo General de la Abogacía Española, entre ellos su presidenta Victoria Ortega, el diputado de Ciudadanos Nacho Prendes, ha recalcado que el Ejecutivo debe tomar una solución "de forma inmediata" tras "poner el riesgo" la prestación de este servicio que garantiza la tutela judicial efectiva de los ciudadanos y que prestan unos 45.000 abogados y 11.000 procuradores.

En el texto que registrarán en el Congreso de los Diputados, el grupo parlamentario plantea la redacción de la nueva Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, dado que la actual ha quedado "obsoleta" y pide al ministro Rafael Catalá, la convocatoria de una conferencia sectorial en materia de Justicia para tratar la situación de los profesionales del turno de oficio.

En lo que respecta al cambio de criterio de la Agencia Tributaria que supone gravar con IVA al turno de oficio, el también vicepresidente primero de la Mesa del Congreso ha denunciado que existe una discordancia entre el Ministerio de Justicia y el de Hacienda en cuanto a la interpretación que se hace de la Dirección General de Tributos, que tras 30 años retira la exención de pago del IVA en el turno de oficio.

CARGA BUROCRÁTICA AÑADIDA

"No es posible que el Ministerio de Hacienda haga una nueva interpretación que supone un varapalo enorme a más de 45.000 profesionales en toda España. Pedimos al Gobierno que articule una solución inmediata para que la nueva interpretación jurídica, que nos parece discutible, sea absolutamente neutra para estos profesionales a los que no podemos poner una carga añadida cuando no están percibiendo ni retribución ni pagos que creemos que se merecen por este servicio", ha espetado Prendes al término de la reunión.

Respecto a la postura de Justicia que valora un cambio de baremo en la exención fiscal si finalmente se les acaba aplicando a sus servicios el IVA, Prendes ha precisado que la retribución de estos letrados y procuradores ha de aumentarse porque está "desfasada" y denuncia que este tributo supone una carga burocrática añadida que se suma a la "enorme incertidumbre" de cuáles son las obligaciones formales de esta nueva interpretación del impuesto.