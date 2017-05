Cs avisa a la Generalitat: "Obligar a funcionarios a participar de ilegalidades sería el punto de no retorno"

Arrimadas asegura que el Gobierno catalán "no tiene interés" en hacer el referéndum porque se vería que "no tienen garantías"

La portavoz de Ciudadanos y líder del partido en Cataluña, Inés Arrimadas, ha avisado este lunes a la Generalitat catalana de que "obligar a los funcionarios a participar de ilegalidades", como la celebración de un referéndum separatista, "sería el punto de no retorno".

"No se sabe qué va a pasar, pero hay un momento límite, que es el de involucrar a funcionarios. Esa es la línea que no se puede traspasar. ¿Se van a atrever a hacerlo?", se ha preguntado Arrimadas en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press.

A su juicio, el Gobierno de Carles Puigdemont "no tiene interés" real en la celebración del referéndum porque "se vería que no tienen garantías" legales. "Quieren una excusa, decir que son víctimas, que querían votar y no les han dejado", ha señalado.