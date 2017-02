Cs avisa contra el uso "ilegal" por parte de la Generalitat catalana de los datos fiscales cedidos por Hacienda

De la Torre avisa de que un pago coactivo sin estar basado en la Ley "no es un impuesto y tiene un nombre bastante feo"

El presidente de la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados y portavoz de Ciudadanos en la Comisión de Hacienda, Francisco de la Torre, avisa contra el uso "ilegal" por parte de la Generalitat de Cataluña de los datos fiscales de los contribuyentes catalanes que han sido cedidos por la Agencia Tributaria estatal para la gestión de los impuestos que tiene cedidos Cataluña.

En su opinión, sería un "caos" que el Ejecutivo catalán intentara cobrar impuestos masivos como IRPF, IVA o Sociedades porque la información de la que puede disponer Cataluña es parcial, no cuenta con la estructura, ni el personal suficientes y probablemente el sistema informático nuevo no funcionaría para ese fin. Y avisa de que un pago coactivo sin estar basado en la Ley "no es un impuesto y tiene un nombre bastante feo".

El dirigente de Ciudadanos realiza estas declaraciones a Europa Press al hilo del anuncio realizado ayer por el Secretario de Hacienda de Cataluña de que el 1 de julio entraría en vigor el sistema informático de la Hacienda catalana con capacidad para cobrar todos los impuestos. Unas afirmaciones que vienen precedidas de otras de Oriol Junqueras o de las del exsenador Santiago Vidal, quien aseguró que la Generalitat disponía de todos los datos fiscales de los catalanes obtenidos ilegalmente.

De la Torre considera estas manifestaciones de una "enorme gravedad". En primer lugar, precisa, porque "además de las eventuales ilegalidades" se está dando una "impresión engañosa" a los catalanes de algo que "no puede ser" porque es un "dislate" la promesa que están haciendo de que serían capaces de gestionar de manera "moderna y eficaz todos los impuestos".

En este sentido, explica que la gestión que hace el Estado de los grandes impuestos es "algo distinto" de la gestión que hacen las CCAA de los "impuestos cedidos". En el primer caso, recalca, se necesita un "censo mayor con unas informaciones distintas".

Por lo tanto, De la Torre señala que la información que la Agencia Tributaria estatal ha cedido a la autonómica se hace "para el ejercicio de las competencias en los impuestos cedidos o eventualmente en los nuevos impuestos que pueda aprobar la Generalitat".

Sin embargo, aclara el dirigente de Ciudadanos, las declaraciones de Salvadó o Junqueras "contravienen el artículo 95 de la Ley General Tributaria" que señala que "la información que exige coactivamente la Hacienda pública y la que intercambia con otras administraciones tributarias se tiene que destinar exclusivamente al ejercicio de las competencias que tienen atribuidas" estas últimas.

Y dado que la Generalitat de Cataluña no tiene competencias en la gestión del IRPF, del IVA o de Sociedades, "se estaría dando una utilización ilegal de unos datos que se han cedido a la Agencia Tributaria de Cataluña con otra finalidad".

DESPRECIO POR EL DERECHO A LA INTIMIDAD DE LOS CONTRIBUYENTES

A este respecto, Francisco de la Torre asegura que "sorprende el desprecio que tienen todos estos responsables públicos por el derecho a la intimidad de todos los catalanes" que ceden sus datos a la Hacienda estatal para que ejerza sus competencias y "no para que monten censos a efectos de fantasmagóricos referéndums" que, recalca, "son ilegales y no se celebrarán".

Además, el portavoz de Cs en materia de Hacienda explica que un sistema informático "no da más información que aquella que se le ha introducido previamente" y no cree posible que con un "sistema menor" y con "menos fuentes de información" se gestionen eficazmente los impuestos estatales.

"No tienen ni el personal suficiente, ni la estructura, ya han reconocido que el sistema informático Gaudí es un desastre y el actual probablemente no funcionaría" para recaudar los impuestos estatales, argumenta.

SERÍA UN "CAOS" QUE LA GENERALITAT INTENTARA COBRAR IMPUESTOS ESTATALES

Además, añade que para gestionar los impuestos día a día se necesita tener la información reciente y, si no es así, "si estas declaraciones informativas no llegan y no se tratan adecuadamente, la situación se asemejaría a un caos".

De hecho, recuerda las afirmaciones que hizo en su día el que fuera director de la Agencia Tributaria de Cataluña, Joan Iglesias, quien quería elevar a más de 10 años la prescripción del delito tributario porque era consciente, dice De la Torre, "de que en un primer momento el fraude se dispararía y de que habría muchos que no pagarían los impuestos".

Francisco de la Torre asegura que desde su formación política están "muy preocupados" y tomarán todo tipo de iniciativas en el Parlamento catalán para que se "deshagan las ilegalidades" y se "depuren" todas las responsabilidades en que hayan podido incurrir los responsables de la Generalitat catalana.

En este sentido, advierte de que la exigencia de un pago coactivo, es decir, de un tributo, se hace en base a la Ley y con el fin de que ese dinero se destine a satisfacer el gasto público y estos dos factores lo distinguen un impuesto de otro pago coactivo. Si no se hace así, advierte, "eso no es un impuesto y tiene un nombre bastante feo".