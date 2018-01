Cs avisa de que el Gobierno deberá volver a aplicar la Ley si, como temen, los independentistas vuelven a intentarlo

Villegas avisa de que Hacienda puede investigar ahora si se dedicó dinero público al 1-O y se verá si el control fue eficaz Insiste en que la Presidencia del Parlament le corresponde a Ciudadanos, que tiene 36 escaños, y no a los 'comunes', con 8

Lo que ve más complicado es que la candidata de Cs sea investida como presidenta de la Generalitat, habida cuenta de que los escaños de las fuerzas separatistas (Junts per Catalunya, ERC y la CUP) pueden sumar una mayoría absoluta. "Estamos a la expectativa, porque es posible que no se pongan de acuerdo" para formar Gobierno, "pero para votar no a Arrimadas es más posible que se pongan de acuerdo", ha explicado, advirtiendo de que su partido no promoverá una votación de investidura abocada al fracaso.