Cs Madrid cuestiona el compromiso contra la corrupción de Cifuentes, que replica que en su Gobierno no ha habido casos

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, ha cuestionado este jueves en el Pleno el compromiso contra la corrupción de la presidenta regional, Cristina Cifuentes, de la que ha afirmado que "dice una cosa y hace la contraria, dice que quiere acabar contra la corrupción y está obsesionada con acabar con la comisión que investiga la corrupción".

"Se lo reitero, tenemos un compromiso contra la corrupción que es absolutamente firme, a la que combatimos además sin descanso, con el máximos rigor, sin demagogias y, sobre todo, con eficacia, puesto que, como usted sabe, en este Gobierno no ha habido ni un solo caso de corrupción", ha respondido la presidenta.

Aguado ha acusado a Cifuentes de instigar a su grupo parlamentario y a la presidenta de la Asamblea, Paloma Adrados, para pedir un informe jurídico sobre la comisión de investigación sobre corrupción política en la Comunidad, impulsada por Ciudadanos, con el objetivo de "tumbar" la comisión.

Por otro lado, ha reprochado a la presidenta del PP de Madrid que el código ético de su partido "no llega más allá de kilómetro 10 de la N-4, no llega a Getafe", donde hay cuatro concejales del PP "imputados por delitos que tienen que ver con la corrupción política".

"Dicen que tienen tolerancia cero contra la corrupción y lo que hacen es que dan apoyo cero a los que denuncian corrupción", ha dicho Aguado, quien se ha referido a la investigación que se está llevando a cabo en la Consejería de Asuntos Sociales por presuntas amenazas de una directora general a los trabajadores tras una denuncia anónima de un presunto caso de malversación.

Para Aguado, Cifuentes no puede acabar con la corrupción política porque está "atada de pies y manos por su partido", de manera que "cuando llega la hora de actuar y de tomar medidas, prefiere tapar las desvergüenzas de su partido antes que destapar la verdad".

Tras afirmar que "no vale ir cortando la mala hierba", ha señalado la necesidad de "tomar medidas para que no vuelva a nacer", para pedir a Cifuentes que "sea valiente" y apoye la ley que ha propuesto Ciudadanos para defender a los denunciantes de corrupción.

Según Aguado, esa ley supondría "un antes y un después" en la lucha contra la corrupción y permitiría "acabar con la corrupción" y con "el cabreo y la indignación de millones de madrileños y de españoles", después de que "la vieja política", PP y PSOE, no haya hecho "absolutamente nada" en los últimos 30 años.

Por su parte, Cifuentes ha acusado a Aguado de "demagogia" y ha dicho que al portavoz de Ciudadanos "le molesta que no haya ni un solo caso de corrupción" en el actual Gobierno, porque "se le cae su discurso".

Tras responderle que no va a "delinquir", ha dicho que tampoco va a "incurrir en duplicidades", con el Defensor del Denunciante que propone Ciudadanos "para inflar la administración", y ha afirmado que existen medios jurídicos suficientes, concretamente seis vías diferentes, para que los funcionarios puedan denunciar cualquier de corrupción.

Asimismo, le ha acusado de "mentir" sobre la comisión de investigación y le ha reprochado que cuestione las decisiones de los órganos de la Cámara, al tiempo que ha asegurado que el PP "jamás" se ha opuesto a la creación de la comisión ni ha paralizado el funcionamiento de la misma.

"No seré yo quién diga que las comisiones de investigación no son útiles, son ustedes los que lo han dicho en el Ayuntamiento de Madrid", ha agregado Cifuentes, quien ha apuntado que, según Ciudadanos, "las comisiones de investigación dan titulares pero no solucionan la vida de los vecinos".