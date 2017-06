Cs dice que el PDeCAT no exige la dimisión de Gordó para no perder un voto en el Parlament

EUROPA PRESS

El portavoz de Cs en el Parlament, Carlos Carrizosa, ha dicho este sábado que el PDeCAT no ha exigido la dimisión del diputado de JxSí Germà Gordó para no perder un voto en el Parlament "necesario para su proyecto de separación" y ha asegurado que no calificaría de presiones del partido el hecho de que se traslade al grupo mixto.

En declaraciones a los periodistas en Montcada i Reixac (Barcelona), Carrizosa ha opinado que "la corrupción del 3% sigue sentada en los escaños" de JxSí con la figura de Gordó, después de que el TSJC haya abierto una investigación por su supuesta participación en el cobro de comisiones ilegales.

Así, ha reiterado que ERC y la CUP deberían exigir la dimisión del diputado porque sería la única manera de que éste "respetase la honestidad de un cargo público" y ha insistido en que ERC y el PDeCAT pretenden tapar la corrupción con la bandera independentista, bajo su punto de vista.

Sobre la respuesta de la Comisión de Venecia a la carta del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, sobre la celebración de un referéndum de independencia en Cataluña, Carrizosa ha valorado que la respuesta ha sido clara ya que ésta supeditaba la celebración al cumplimiento de la ley, algo que "no quiere oír la Generalitat".

Preguntado por el posible anuncio de fecha y pregunta del referéndum por parte de Puigdemont, Carrizosa ha instado al Govern a explicar cómo pretenden hacer la consulta y si esta hipotética celebración comportaría que los funcionarios tuviesen que trabajar o si el Govern "va a robar los datos de los catalanes" para elaborar un censo de votantes.