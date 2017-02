Cs exige al PP de Ceuta que cumpla su acuerdo nacional y cese a las dos consejeras en libertad con cargos

La Junta Directiva de Ciudadanos (Cs) de Ceuta ha instado este jueves al presidente del PP Regional y del Ejecutivo autonómico, Juan Vivas, a "cumplir" el acuerdo que ambas formaciones suscribieron para la investidura de Rajoy cesando a las consejeras de Hacienda y Educación, Susana Román y Rabea Mohamed, en libertad con cargos. Ambas son investigadas por malversación, prevaricación y falsedad documental en una causa bajo secreto de sumario abierta hace un año y medio que investiga los procedimientos de adjudicación de viviendas públicas en la ciudad.

En rueda de prensa, los responsables de la formación naranja han recordado que sus 150 compromisos para "mejorar España" incluyen "la separación inmediata de los cargos públicos que hayan sido imputados formalmente o encausados por delitos de corrupción, hasta la resolución definitiva del procedimiento judicial".

"Ciudadanos lo exigirá porque Ceuta y los ceutíes lo merecen", avanza la resolución elaborada por la dirección política de Cs, que "respeta" la acción de la Justicia "y la presunción de inocencia" pero será "intransigente" con cualquier tipo de corrupción: "Nos alegramos de que, por una vez, lo que se habla y se conoce en la calle se haya materializado en los Juzgados tras demasiadas veces en las que no se ha llegado a la Justicia o todo terminaba con archivo y sobreseimiento", se ha congratulado.

Además, ha reprochado al PP que haya puesto a Ceuta "en el mapa de la corrupción" nacional y que haya hecho más que "hablar de colaboración con la Justicia mientras se limitaba a esperar hasta dónde llegaba la investigación policial".

Cs también cree que el portavoz del segundo grupo de la oposición en la Asamblea autonómica, Mohamed Ali (Caballas), en la misma situación procesal que las consejeras según el TSJA, debería dimitir y sus socios de Podemos "explicar qué hacen entre tanto miembro del PP".

"UNA INJUSTICIA INEXPLICABLE"

Por su parte, el portavoz adjunto de Caballas en la Asamblea, Juan Luis Aróstegui, ha tildado este jueves en una comparecencia ante los medios de "tremenda injusticia inexplicable" las formas utilizadas para detener, pasar a disposición judicial y posteriormente liberar con cargos al líder la coalición.

"Ni Caballas ni Ali están investigados por corrupción política o compraventa de viviendas", ha querido dejar claro el también diputado autonómico, que ha asegurado no poder dar más explicaciones "debido al secreto de sumario y al apercibimiento de consecuencias penales en caso de quebrantarlo".

Aróstegui ha avanzado que el Consejo Político de Caballas se reunirá "la próxima semana" para estudiar si pide a su coordinador que abandone ese puesto y su escaño, como ofreció nada más salir del Juzgado, o no. El 'número 2' de la formación es partidario de que no deje la política: "Estamos ante una injusticia tan enorme que no es posible sucumbir ante ella y aceptarla y que no se puede dejar de combatir o permanecer indiferente", ha dicho.

El político ha destacado que Ali es "una persona insustituible para Caballas y para Ceuta hoy en día" y ha recordado sus "14 años de trayectoria política intachable, honrada y honesta a carta cabal, en la Asamblea".