Cs apoyará el recurso del PP contra el acto del Matadero y pide respaldo a su moción de censura contra Puigdemont

El Grupo de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid ha adelantado este lunes que aceptan el ofrecimiento del PP y que van a apoyar el recurso que van a presentar este lunes contra la celebración de un acto por el Derecho a Decidir que tendrá lugar el próximo domingo en una sala del Matadero.

"No hay lugar a esa cesión porque no es una asociación de utilidad pública municipal, por lo que al final, si no dan marcha atrás y el acto se acaba celebrando, vamos a impugnar esa cesión a efectos administrativos y en caso de que fuera necesario, penales", ha advertido.