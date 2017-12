Cs dice que, a diferencia del PP, Rajoy no ha trasladado a Rivera la "ocurrencia" de que Arrimadas intente gobernar

El líder naranja urge al presidente a pactar un nuevo sistema de financiación autonómica tras la aprobación del "cuponazo"

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha desvelado este jueves que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no ha trasladado al de su partido, Albert Rivera, con el que se ha reunido en La Moncloa, la "ocurrencia" de que la líder de los naranja en Cataluña, Inés Arrimadas, abra negociaciones para intentar formar gobierno.

"Parece que esas ocurrencias se las deja a otros y que se circunscriben a nivel de partido; parece que Rajoy sí sabe sumar y cuándo se puede obtener la mayoría y cuándo no", ha comentado Villegas en una rueda de prensa en el Congreso.

Por tercer día consecutivo, los que lleva el PP retando a Arrimadas a abrir una ronda de contactos para explorar si tiene posibilidades de presentarse a la investidura, Villegas ha insistido en que, de momento, la ganadora de las elecciones del 21 de diciembre no tiene previsto dar ese paso, que también le reclama el PSOE, porque sigue a la expectativa de lo que hagan Junts per Catalunya y ERC.

"A día de hoy no hay opción para gobernar, pero no damos por hecho nada", ha señalado, incidiendo en que son los que "dicen que tienen que mayoría" para seguir en la Generalitat los que tiene que demostrar si pueden "ratificarla o no".