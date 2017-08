Cs, PSC, PP y SíQueEsPot pedirán un informe jurídico sobre las leyes de ruptura

Los grupos de Cs, PSC, PP y SíQueEsPot presentarán un escrito en el Parlamento catalán en el que solicitan a la presidenta de la Cámara, Carme Forcadell, que pida a los letrados un informe jurídico sobre las leyes de ruptura, la del referéndum y la de transitoriedad jurídica.

La mayoría independentista en la Mesa defiende que estos informes no son necesarios, y argumentan que las leyes todavía no se han tramitado por las "amenazas" del Estado y del Tribunal Constitucional (TC), por lo que los grupos contrarios a la independencia registrarán el escrito, que deberá responder Forcadell.

Carrizosa ha sostenido que JxSí y la CUP han rechazado esta solicitud porque cree que no quieren que los letrados emitan un informe contrario a estas leyes: "Es obvio que algo no quieren que se sepa. Es anómalo que la Mesa no quiera conocer la opinión de los letrados".