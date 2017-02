Cs y PSC critican los insultos a la fiscal jefa de Barcelona tras el juicio del 9N

Los grupos de Cs y PSC en el Parlament han criticado este martes las "agresiones verbales" contra la fiscal jefa de Barcelona, Ana Magaldi, el viernes al salir de la última sesión del juicio del 9N.

El secretario de comunicación de C's, Fernando de Páramo, ha lamentado en rueda de prensa que Cataluña vuelva a ser noticia por "la confrontación y la presión, ahora a los fiscales", y ha criticado a los que se creen por encima de las leyes.

Ha recordado que Cs ha registrado iniciativas en el Parlament para despolitizar la justicia "y CDC y ERC las han votado en contra", por lo que ha lamentado que desde esos grupos se critique que la justicia no sea imparcial.

"Cuando ellos no escogen a los jueces, no se quejan, pero cuando no, hay gritos y presión a los jueces y fiscales", según De Páramo, que ha añadido que no fue un miembro de esos partidos el que increpó a Magaldi.

La portavoz del PSC en el Parlament, Eva Granados, ha condenado en otra rueda de prensa "cualquier agresión, aunque sea verbal", en referencia a los hechos detallados este mismo martes por la fiscal jefa.

"Mostramos el respeto al trabajo de jueces y fiscales, y esperamos que se pueda resolver también esta cuestión y que puedan hacer su trabajo con plenas garantías", ha dicho.