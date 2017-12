Cs apela al precedente de Patxi López para reivindicar la Presidencia del Parlament frente a la mayoría separatista

Llama a los partidos no consentir el voto telemático de Puigdemont y no colaborar con "el circo del prófugo"

Aunque no hay decisión tomada sobre quién sería el candidato de Ciudadanos a ese puesto, Villegas ha admitido que no le sorprendería que fuera José María Espejo-Saavedra Conesa, número 3 de la lista que encabezó Inés Arrrimadas por Barcelona y que fue vicepresidente de la Mesa del Carme Forcadell.

El objetivo, según el 'número dos' de Cs, es evitar que los separatistas pongan al frente del Parlament a personas que ya han demostrado "una utilización indebida de la Mesa como en la anterior legislatura", en alusión a Carme Fordacell, cuya reelección ha sido ofrecida por Junts per Catalunya (JxC) para intentar que ERC acabe apoyando a Carles Puigdemont de presidente de la Generalitat.

En todo caso, Villegas ha querido dejar claro que este proceso es muy distinto al de la investidura del presidente de la Generalitat y que el sentido de voto de los distintos partidos no tiene por qué ser el mismo en uno y otro caso.

EN LA MESA Y EN LA INVESTIDURA NO SE VOTA IGUAL

El dirigente del partido naranja ha dicho que Ciudadanos no está dando por hecho que vaya a haber un gobierno independentista, pues habrá que ver qué apoyos suman, pero ha insistido en que de momento Inés Arrimadas no tiene opción a la Presidencia de la Generalitat porque no hay una mayoría constitucionalista. "Que nadie dé por hecho nada, pero sabemos sumar", ha comentado.