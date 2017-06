El portavoz del Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, ha criticado a Podemos por "hacerles perder un día precioso para hablar de gratuidad de los libros de texto y en cambio hoy deben asistir a la moción de censura propuesta por Podemos "que no nos lleva a nada" y es "un espectáculo".

"No la apoyamos porque pensamos que no procede. Tenemos un acuerdo que está funcionando relativamente bien con Cifuentes. Ya no hay imputados por corrupción, no se suben impuestos, el precio del transporte se ha congelado y por supuesto no queremos ver a Podemos gobernando la Comunidad. Ya tenemos bastante con verlos a algunos ayuntamientos, que ellos dicen que son del cambio, pero son del cambio a peor", ha argumentado para votar en contra de dicha moción.