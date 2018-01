Cs dice que Torrent no puede reunirse con el "prófugo" Puigdemont y menos con dinero público

Carrizosa critica que aún no les haya llamado para reunirse en el marco de la ronda de contactos

El portavoz de Cs en el Parlament, Carlos Carrizosa, ha advertido este jueves al nuevo presidente del Parlament, Roger Torrent, de que no puede reunirse con el "prófugo" Carles Puigdemont en Bruselas, y menos aún utilizando para viajar dinero público.

En declaraciones a los medios, ha asegurado que les consta que se está barajando la posibilidad de que Torrent se entreviste con Puigdemont, ante lo que ha llamado a preservar la dignidad del Parlament: "No podemos admitir que se dedique dinero público de todos los catalanes para reunirse con una persona huida de la justicia y que no quiere entrar en territorio nacional".

Para Carrizosa, si JuntsxCat no tiene un candidato que pueda presentarse como presidenciable en condiciones de legalidad, Torrent "no puede viajar para dar patente de corso a cualquier que diga, incluso fuera de España y de la justicia, que quiere ser el presidente de la Generalitat".

A su juicio, si la delegación de voto de los que están encarcelados puede tener un difícil encaje en el reglamento, "lo que es seguro es que la delegación de voto de huidos de la justicia no puede admitirse ni se admitirán en ningún parlamento democrático del mundo".

También ha aprovechado para criticar que el presidente del Parlament aún no les haya llamado para la ronda de contactos que mantiene desde primera hora de este jueves con los grupos parlamentarios: "Empezamos la legislatura con mal pie".

"Esto de mezclarlo no sabemos a que responde. Le podríamos pedir si está en su papel neutral y no partidista, y porque no ha llamado aún al partido ganador de las elecciones", ha zanjado.