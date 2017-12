Cs ve una "barbaridad" que el director de la Oficina Anticorrupción de Baleares cobre 95.000 euros y pide "ajustarlo"

El portavoz parlamentario de Ciudadanos Baleares, Xavier Pericay, ha considerado una "barbaridad" que el directo de la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción cobre 95.000 euros y ha pedido en una enmienda que se ajuste.

Tanto el diputado Álvaro Gijón como la diputada de Gent per Formentera, Sívia Tur, han decidido no mantener sus enmiendas por lo que finalmente no han intervenido durante la sesión plenaria de debate de los Presupuestos