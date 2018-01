Cs cuestiona el compromiso de Interior con la equiparación salarial y pide a Zoido que no venda "mercancía caducada"

El SUP y la AUGC insisten en su escepticismo y ratifican que mantendrán las movilizaciones mientras no se concrete la partida

Así lo ha señalado en los pasillos del Congreso tras reunirse con los sindicatos policiales y las asociaciones profesionales de la Guardia Civil, quienes le han trasladado que la oferta del Ministerio del Interior no es satisfactoria", según ha comentado el secretario general de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), Alberto Moya.

El departamento que dirige Juan Ignacio Zoido ha presentado un plan a tres años que supone un gasto de 1.500 millones, a 500 millones por año, si bien el portavoz de la AUGC ha criticado que el documento "no concreta plazos, ni cantidades" y, además, "mezcla cuestiones que no tienen que ver con los salarios". Por ello, tanto él como la líder del Sindicato Unificado de Policía (SUP), Mónica Gracia, han advertido de que tienen previsto mantener el "conflicto" y las movilizaciones.