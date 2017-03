Cs denuncia que el alcalde de Adeje (Tenerife) contrate a su hermana como asesora por 32.000 euros anuales

Ciudadanos (Cs) ha denunciado que el alcalde de Adeje, José Miguel Rodríguez Fraga, haya contratado "a dedo" a su hermana, Carmen Nieves Rodríguez Fraga, como asesora de alcaldía y un sueldo de 32.000 euros al año, según recoge hoy el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).

La coordinadora de Cs en Adeje, Patricia Barba, ha señalado en una nota que no duda de la capacidad de la hermana del alcalde, pero cree que "no es justo que no se abra proceso selectivo para que ese puesto lo pueda cubrir la persona más idónea, y que todos puedan concurrir en igualdad de oportunidades".

Patricia Barba ha lamentado que "la vieja política, en este caso el PSOE de Adeje, sigan actuando de la misma forma, contratando a dedo y colocando a familiares y amigos en los cargos de confianza".

"La mayoría absoluta no es razón suficiente para que hagan y deshagan lo que les da la gana", ha puntualizado Barba, quien ha pedido al alcalde que explique si es necesario ese puesto o si ha sido creado para "colocar" a su hermana y, si fuese necesario, qué criterios ha seguido para acabar contratando a su familiar.

"La institución local está para servir al ciudadano, no para colocar a nuestros hermanos", ha concluido la coordinadora, quien ha exigido transparencia y explicaciones ante este tipo de contrataciones.