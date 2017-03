Cs no descarta gobernar con PP andaluz en 2019 pero dice a Moreno que "el diálogo debe empezar ya"

El presidente y portavoz del grupo parlamentario de Ciudadanos (Cs) en Andalucía, Juan Marín, no ha descartado que su formación pueda gobernar con el PP-A en la próxima legislatura, "en la que con seguridad Cs estará el Gobierno andaluz", pero ha trasladado al presidente de esta formación, Juanma Moreno, que "el diálogo entre ambos partidos debe empezar ya y no la noche electoral, tras los resultados".

A preguntas de los periodistas en un desayuno informativo, en el que ha estado acompañado por los portavoces adjuntos Sergio Romero y Marta Bosquet, Marín ha afirmado que "por supuesto" que Cs podría entrar en el gobierno con el PP-A "porque no es una cuestión de partidos sino de proyecto", y así se ha visto a nivel nacional y en otras comunidades, ayuntamientos y diputaciones donde Cs ha llegado a acuerdos con los 'populares'.

"Hay que hablar de proyectos, poner propuestas encima de la mesa y no una renta básica como el PP-A planteó en los últimos Presupuestos de la Junta porque no va en la línea que Cs defiende; apostamos por sistemas para incentivar las contrataciones y no por dar subsidios", ha señalado Marín, a quien "no le cuadran" muchas cosas de las que plantea el PP-A.

Así, tras criticar que el partido liderado por Moreno "no para todos los días de ponernos trampas y minas para que nos exploten en las piernas y perdamos votos", el dirigente de la formación naranja ha insistido en que si el PP-A quiere contar con Cs para un posible gobierno "debe hacerlo desde ahora, no el día 22 de marzo, después de que tengamos los resultados electorales".

"Entonces que no llame a mi puerta, hay que dialogar desde ahora, porque dialogar no es lo mismo que negociar, tú negocias cuando ya tienes un resultado, pero el diálogo es el que te puede llevar al entendimiento", ha explicado Marín, quien ha reconocido que mantiene conversaciones con Moreno "con mucha frecuencia" y que ayer mismo hablaron y le felicitó por su reelección en el cargo, entre otras cuestiones.

En este contexto, ha subrayado que el presidente del PP-A "se puede ahorrar la llamada" la noche electoral si es para repartir cargos en el Gobierno andaluz, "esa negociación no la van a encontrar". "Si quiere hablar y dialogar, y me dice que nos sentemos para hablar de las leyes de Emprendimiento, Formación Profesional o Mecenzago, por ejemplo, ahí sí vamos a estar, pero no se puede estar todo el día poniendo minas, así no se hacen amigos", ha manifestado.

EL PP-A SIEMPRE QUIERE "DOS HUEVOS DUROS MÁS"

Marín ha indicado que durante la presente legislatura PP-A y Cs han alcanzado "acuerdos menores" y que tienen que ver con proposiciones no de ley o cuestiones "rutinarias" pero "asuntos importantes, ninguno". Y es que, según ha añadido, "si bajamos el IRPF, el PP-A quiere dos huevos duros más, y con el impuesto de sucesiones, dos huevos duros más, pero lo que hay que hacer es presionar conjuntamente al Gobierno andaluz y sentarnos para hablar de asuntos importantes".

Así, tras reconocer que echa en falta "esa llamada para hablar de eso", el líder de Cs en Andalucía ha pedido a Moreno que no le llame "para hacer fotos, llámame para hablar aunque hablamos en privado porque no hace falta que haya medios delante", ha insistido.

Sobre la última llamada que mantuvo con Moreno y que se produjo este mismo lunes, Marín ha dicho que hablaron sobre el hecho de que

la Fiscalía pida investigar 25 empresas vinculadas al presidente de la Diputación de Almería y líder provincial del PP, Gabriel Amat. Sobre este asunto, según ha explicado, el presidente del PP-A le trasladó que "no va a ir a ningún sitio y que será archivado", por lo que le pidió "paciencia".

Durante la conversación, Marín también le comunicó a Moreno que no le gusta lo que ha ocurrido con la "compra de concejales" en Mijas (Málaga), como tampoco lo que ocurrió en el Ayuntamiento de Jaén con la subida de sueldos de los concejales de Cs aprobada por el PP. "Me parecen prácticas de otras épocas", ha zanjado.