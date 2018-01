Cs sugiere que la reforma de la ley electoral en Castilla-La Mancha obligue a concurrir con listas abiertas

La portavoz de Ciudadanos en Castilla-La Mancha, Orlena de Miguel, ha propuesto que de cara a una posible reforma de la ley electoral de la región para elevar a 35 el número de diputados a elegir, se aproveche el cambio legislativo para dar cabida a obligar a los partidos a concurrir con listas abiertas y un régimen de incompatibilidades más estricto que el actual.

Sobre las palabras del presidente autonómico por la recuperación económica de la región, ha dicho que si bien es verdad que ha habido buenos datos como el del paro a nivel nacional, ha incidido en que en la región "se va muy despacio y no al mismo ritmo que el resto del país", ya que la Comunidad Autónoma es "la cuarta por debajo en renta per cápita, algo que no es para conformarse".