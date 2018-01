Cs amenaza con romper las negociaciones con el PP si mantiene a Barreiro en el Senado

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha amenazado este domingo con romper las negociaciones con el PP y con el Gobierno de Mariano Rajoy si mantiene en su puesto a la senadora Pilar Barreiro, que está siendo investigada por el Tribunal Supremo por delitos de fraude, malversación de caudales públicos, cohecho, prevaricación continuada y revelación de información reservada en el marco de la trama Púnica y que prestó declaración ante el tribunal este lunes.

"Además de comprometerse con todas esas partidas que deben estar desde el punto de vista económico y fiscal en los presupuestos para obtener el voto de Cs, el PP tiene que cumplir con su palabra. No podemos seguir adelante con un partido y un presidente del Gobierno que incumplen su palabra, y hasta que el PP cumpla su palabra con Ciudadanos y con todos los españoles, que es que no iba a haber corruptos e imputados en las instituciones, no va a ser posible avanzar en las negociaciones", ha indicado en declaraciones a los medios.