Cs habla de "prácticas obstruccionistas" para investigar actas del Canal y pide explicaciones a Cifuentes

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, ha asegurado este viernes durante su asistencia a Fitur que hay "prácticas obstruccionistas" desde el Gobierno regional para investigar las actas del Canal, por lo que ve preceptivo que la presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes, dé explicaciones de las mismas en la comisión de investigación de la Asamblea.

Así, Aguado ve "importante" que Cifuentes acuda a esta comisión para "dar explicaciones de algo que no ha quedado claro". "No ha dado explicaciones suficientes y hay demasiadas contradicciones, cosas que no cuadran, casualidades, y lo importante es que se explique y a partir de ahí que cada grupo tome la decisión que corresponda", ha expresado Ignacio Aguado a continuación.