Cs pediría responsabilidades al presidente del parlamento andaluz por irregularidad en el contrato de la campaña del 4D

El presidente y portavoz del grupo parlamentario de Cs, Juan Marín, ha asegurado este viernes que su formación "no tiene duda de la legalidad" del contrato realizado por parte del Parlamento para la puesta en marcha de la campaña del 4 de diciembre, pero que, en el caso de que en la documentación que se presente al respecto haya algún tipo de irregularidad, pedirían "sin duda" responsabilidades al presidente de la Cámara andaluza, Juan Pablo Durán.

Juan Marín ha explicado que se va a convocar una Mesa del Parlamento para entregar todos los informes relativos a la contratación de dichos servicios y ha dicho que no tiene duda de la legalidad de los mismos. "Según nos trasladan, la documentación cumple todos los requisitos legales y está escrupulosamente llevada a cabo dentro de lo que establece la Ley de Contratación Pública para los contratos de menos de 18.000 euros", ha indicado.

No obstante, el dirigente de Cs ha destacado que "otra cosa es la cuestión ética o moral" y que para su formación es "muy importante". "Pero no es un argumento para tomar una decisión desde el punto de vista político; es una cuestión personal", ha sostenido Marín, quien ha recordado que Cs tiene firmado acuerdo de regeneración democrática para que cuando haya imputación por corrupción se tenga que abandonar el cargo, "pero no en otras cuestiones, ahí es una decisión personal".