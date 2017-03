Cs critica el "gasto superfluo" de la administración y exige medidas a Montoro, que le anima a "actualizar su discurso"

El portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Juan Carlos Girauta, ha criticado este miércoles en la sesión de control al Gobierno que sigue habiendo "gasto superfluo" en las administraciones públicas, como la inversión en obras públicas inacabadas o que se usan poco, por lo que ha exigido medidas al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, quien en respuesta le ha animado a "actualizar su discurso".

Girauta ha recordado que la revisión del gasto público para evitar duplicidades y mejorar la eficiencia figura en el punto dos del acuerdo de investidura firmado entre su partido y el PP y ha preguntado al ministro qué medidas está tomando para llegar al ahorro de mil millones anuales que se podría lograr, ha dicho.

Cristóbal Montoro ha defendido la senda de reducción del gasto público que ha seguido el país desde 2011 a 2016, del 45,8 por ciento del PIB al 42,5 por ciento, mientras se ha mantenido el gasto social, ha asegurado. Ha añadido que la reducción del gasto superfluo, especialmente duplicidades entre el Estado y las comunidades autónomas, forma parte del plan presupuestario actualizado que el Gobierno envió a Bruselas en diciembre y que es continuidad del plan de racionalización de las administraciones (CORA) que se desarrolló en la décima legislatura.

En adelante, Montoro ha señalado a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) como la encargada de detectar ineficiencias y gastos no justificados o innecesarios.

Juan Carlos Girauta le ha replicado sin embargo que su partido no es "tan optimista" sobre el trabajo realizado y que para reducir el gasto "ya no se va a poder hacer mediante el aumento de los impuestos: la vaca de la clase media no da más leche".

El portavoz ha exigido la reducción del "gasto de verdad" de todas las administraciones, que se superponen, y que han realizado inversiones millonarias en obras inacabadas o que se usan poco y que han tenido grandes sobrecostes. Ha citado la Ciudad de las Artes de Valencia, la Ciudad de la Cultura de Santiago de Compostela y la Expo de Zaragoza.

"Podría seguir, hay muchos premiados con el gordo", le ha dicho Girauta. "Lo que podría seguir es actualizando su discurso", le ha respondido Montoro para concluir.