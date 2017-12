Cuevillas augura que Puigdemont estará en Bélgica hasta mediados de enero

"Quería tener capacidad de interlocución mientras duraba el proceso electoral y está conseguido"

Además, Cuevillas ha defendido que no hay motivos para mantener el encarcelamiento de los presos soberanistas y que la declaración judicial que hicieron el viernes no debe influir en la decisión del juez: "Sobre acatar o no acatar la Constitución y el 155 no le veo absolutamente ninguna relación directa con la cárcel".