Una testigo que colabora en la investigación de la trama corrupta en la Policía Local ha asegurado que el ex presidente del PP de Palma, José María Rodríguez, y el ex regidor de Seguridad Ciudadana, Álvaro Gijón, asistían a fiestas con droga y sexo en una finca propiedad de Cursach o en prostíbulos.

La testigo también ha afirmado ante el juez que Gijón y Rodríguez no pagaban a las chicas sino que "quien pagaba era la casa"; además, en el piso no se vendía cocaína pero los dos políticos "llamaban a no se sabe quién y la traían hasta el piso" para invitar a las chicas a la droga.