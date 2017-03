Dastis duda de que el lenguaje de Dijsselbloem sea compatible con un cargo que debe buscar consensos

El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Alfonso Dastis, ha expresado este jueves sus dudas respecto a que los "estereotipos" del presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, sobre los países del Sur de Europa --de los que dijo que se gastan el dinero en "alcohol y mujeres" -- sean compatibles con su función en el Eurogrupo, donde tiene que buscar consensos.

En declaraciones a la prensa, Dastis ha advertido de que ese lenguaje de Dijsselbloem no es "compatible con una función que pide aunar voluntades, lograr consensos" y ha dejado claro que el holandés debe presentar sus disculpas por lo dicho, al tiempo que ha evitado avanzar si el Gobierno español volverá a presentar al ministro de Economía, Luis de Guindos, como candidato para sucederle.

"Si el señor Dijsselbloem no se excusa es porque cree lo que dijo y eso a mí me parece que reflejaría una catadura moral que, en fin, no sé si es compatible con una función que pide aunar voluntades, lograr consensos, en lugar de resaltar diferencias, que no son más que estereotipos o divisiones", ha dicho a la prensa al término de su encuentro con el jefe negociador de la Comisión Europea para el Brexit, al ser preguntado si el Gobierno pedirá su dimisión de la presidencia del Eurogrupo, al igual que ya ha hecho Portugal.

"Si yo fuera el señor Dijsselbloem yo me excusaría", ha remachado, sin querer valorar si sus palabras de este miércoles lamentando "si alguien se ha ofendido" por sus polémicas declaraciones aunque dejando claro que no piensa "dimitir" del cargo, son suficientes. "No había visto esa declaración, esperaré a verla para comentarla", ha zanjado.

Dastis ha ironizado con la situación "difícil" en la que han quedado tanto Dijsselbloem como su partido por la debacle electoral del partido socialista holandés en las últimas elecciones en Países Bajos, y que "hace posible que uno pierda los nervios y diga cosas no convenientes".

El ministro de Exteriores ha evitado en todo caso avanzar si el Gobierno presentará de nuevo la candidatura de De Guindos al frente del Eurogrupo, en caso de que Dijsselbloem dimita. "Eso ya lo veremos. Ese puente lo cruzaremos cuando lleguemos", ha explicado el jefe de la diplomacia española.