Dastis buscará una solución para los marineros españoles que trabajaron en buques noruegos y se reunirá con ellos

Unidos Podemos espera que el Gobierno actúe con "más contundencia" y "tienda la mano" a los afectados

El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis, ha asegurado que no permanecerá "impasible" ante el problema que afecta a marineros españoles que no han percibido ninguna prestación social, a pesar de que durante años pagaron impuestos en Noruega y trabajaron en buques noruegos antes de la entrada de este país en el espacio económico europeo.

"Le aseguro que no permaneceremos impasibles a este problema que me preocupa enormemente", ha manifestado durante el Pleno del Senado de este martes, insistiendo en que el Gobierno de Mariano Rajoy "tiene claro" que va a "esforzarse" por tratar de resolver esta cuestión.

La problemática afecta a unos 12.000 marineros que trabajaron en Noruega con anterioridad a 1994, año en el que España y el país nórdico firmaron un convenio para regularizar la situación de los trabajadores españoles. Pero este acuerdo no se hizo con carácter retroactivo, por lo que aquellos que habían desempeñado trabajos con anterioridad a ese año se han quedado sin percibir las prestaciones.

Ha sido una senadora de Unidos Podemos, la gallega Vanessa Angustia, quien ha llevado al Pleno de la Cámara Alta una interpelación para pedir al Gobierno una solución para los marineros: "Le pido que tienda la mano y ayude a los trabajadores de este país", ha afirmado.

Previamente al comienzo de la sesión plenaria, la senadora ha comparecido ante los medios junto a Alberto Paz, el presidente de la asociación de Ex Marinos 'Long Hope', para exigir a Exteriores su implicación en este conflicto.

Desde la tribuna de oradores, Angustia ha pedido a Dastis que fije "fecha y hora" para reunirse con esta asociación y que refuerce la vía diplomática para "alcanzar un acuerdo" con Noruega que resuelva la situación, entre otras cosas. Por su parte, el ministro se ha comprometido a realizar las peticiones de la parlamentaria de Unidos Podemos.

VÍA DIPLOMÁTICA Y JURÍDICA

Es más, el ministro ha asegurado que si las reclamaciones por la vía diplomática no tienen buenos resultados, desde el Gobierno están "dispuestos" a probar por vías jurídicas. Al respecto, sostiene que estudiará cuales son estas vías "para dar satisfacción" a las reclamaciones de los pescadores.

Entre el 3 y el 5 de abril próximos el juzgado de primera instancia de Oslo analizará el contencioso que enfrenta a los ex marinos españoles con el Estado Noruego. Pero debido a que el proceso puede prolongarse mucho, los ex marinos no descartan acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Ante esta posibilidad, Dastis ha avisado de que desde Europa ya se han dictado sentencias "desfavorables" en asuntos muy similares al de los pescadores españoles, por lo que ha recalcado que quizá "hay que concentrarse en el Consejo de Europa". Y ha dicho que una vez agotados los cauces legales en Noruega, la propia Justicia Española actuará.

PODEMOS REVISARÁ LAS ACTUACIONES

A pesar de los compromisos del ministro, la senadora ha dicho esperar que sus palabras se traduzcan en hechos, aunque le ha agradecido su colaboración. A su juicio, las actuaciones por parte del Gobierno hasta ahora no han servido y la mediación con Noruega "no ha sido contundente".

Y ha recalcado que, a partir de hoy, desde Unidos Podemos revisarán y estudiarán que se cumplen los compromisos adquiridos. "El Gobierno debe actuar ya defendiendo a estos trabajadores", ha señalado, incidiendo en que "si el trabajo diplomático estuviera hecho" está situación no se estaría dando.

Pero Dastis ha avisado de que "ofrece más garantías" una acción que provenga de los afectados directamente, y no una de "Estado contra Estado": "En la opción Estado contra Estado existe un componente fuertemente político que puede desvirtuar el fallo final", ha argumentado.