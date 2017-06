Confía en que el nuevo escenario político no afecte a la visita de Estado de los Reyes a Reuno Unido, del 12 al 14 de julio

El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis, cree que las negociaciones entre la UE y el Reino Unido para el 'Brexit' van a ser "un poco más complicadas", puesto que la primera ministra británica, Theresa May, no ha conseguido su objetivo en las elecciones celebradas este jueves, que era "obtener un mandato fuerte" para negociar la salida.

"No sé si (la negociación) va a ser más dura o menos dura, un poco más complicada sí que parece que va a ser", ha dicho en declaraciones a los periodistas desde Astaná (Kazajstán) donde acompaña al Felipe VI en la inauguración del pabellón de España en la Expo que se inaugura mañana en este país.

Según los resultados provisionales, el Partido Conservador de la primera ministra Theresa May ha obtenido 318 escaños --por debajo de los 331 que tenía hasta ahora y de los 326 que suponen la mayoría absoluta--, pero May intentará formar Gobierno recabando el apoyo de los 10 diputados unionistas del Ulster.

Aunque ha felicitado al Partido Conservador por su victoria, el ministro ha explicado que el objetivo de May al convocar esas elecciones, que era "obtener un mandato fuerte y estable" para negociar el Brexit, "no se ha logrado".

Preguntado entonces si la negociación podría ser menos dura, ha replicado que "si eso es así no vendrá mal" porque el Gobierno español nunca ha querido "una negociación dura", sino un interlocutor que permita "alcanzar un acuerdo lo más beneficioso posible para el futuro" y para los ciudadanos británicos y españoles.

España, ha insistido, quiere que la negociación tenga como fruto "una salida ordenada y pacífica y un futuro marco de relaciones constructivo y que permita la relación más estrecha posible entre la UE, y en particular España, y el Reino Unido".

Por otro lado, ha recordado que en Reino Unido la "tradición" es que el Gobierno se forme muy rápidamente, en apenas unos días, y por eso ha dicho que espera y desea que la nueva situación política "no afecte para nada" a la planeada visita de Estado de los Reyes a Reino Unido.

Ese viaje ya se ha aplazado en dos ocasiones, una primera en 2016 --estaba prevista entre el 8 y el 10 de marzo-- porque entonces el Gobierno español estaba en funciones, y una segunda este mismo año. La visita estaba prevista para los días 6,7 y 8 de junio, pero en abril May decidió convocar las elecciones en esta fecha. Por eso, pocos días después de la convocatoria electoral, España y Reino Unido decidieron posponerla a los días 12, 13 y 14 de julio.

Por último, Dastis ha dejado claro que la relación bilateral del Gobierno con Theresa May no tiene por qué sufrir con el resultado electoral. "Teníamos una buena relación bilateral con ella hasta ahora y no veo razón para que la dejemos de tener", ha resumido.