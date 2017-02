Dastis asegura que "no hay un solo país que vaya a reconocer una hipotética Cataluña independiente"

El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Alfonso Dastis, ha asegurado este jueves que "no se va a cumplir la hipótesis" de que Cataluña sea independiente porque "no hay un solo país que vaya a reconocer a una hipotética Cataluña independiente".

Dastis ha respondido así en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, tras ser preguntado por las declaraciones del consejero de Asuntos Exteriores de la Generalitat, Raül Romeva, que afirmó que 11 países de la Unión Europea podrían reconocer a la República catalana al día siguiente de su aprobación.

"No le doy crédito. Primero no se va a cumplir la hipótesis en Cataluña, no va a ser independiente, pero por lo que he podido tantear en mis años en Bruselas no hay un solo país que vaya a reconocer a una hipotética Cataluña independiente", ha aseverado.

Preguntado sobre qué esta haciendo el Gobierno para saber si el Mosad está formando a los Mossos d'Esquadra y si existen fondos de inversión radicados en Israel que podrían servir de ayuda para la Generalitat, Dastis ha dicho no tener ninguna noticia. "Soy bastante escéptico", ha remachado.

Las palabras del ministro llegan después de que el por aquel entonces senador de ERC Santiago Vidal sugiriese en un ciclo de charlas sobre la independencia que la policía catalana estaba recibiendo formación de contraespionaje en un "estado extranjero no europeo".