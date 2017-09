Dastis dice que se paga sus vacaciones y que su estancia en la embajada de Quito se ajusta a la legalidad

Asegura que ahorró dinero público y que gracias a sus gestiones en sus días de asueto se cerró un viaje del presidente ecuatoriano a España

El ministro ha arrancado admitiendo su "sorpresa" por la aparición de noticias sobre su estancia en la residencia de embajador en Ecuador y subrayando lo "obvio": que, "como no puede ser de otra manera", sufraga sus vacaciones y las de su familia con su "pecunia particular". "Así ha sido en el pasado y así será en el futuro", ha remarcado.

"Me invitó a su residencia y no vi nada especial porque no he sido el primero ni seré el último de los ministros que lo hará", ha señalado, incidiendo en que sería muy complicado hacer una regulación específica sobre el uso de las residencias de los embajadores porque la casuística es "prácticamente inabarcable". Si un embajador te invita no le dices que no", ha abundado, apuntando que una negativa por su parte podría haberse "malinterpretado".