Declaran prescritos delitos del caso en el que se acusaba a Marisol Yagüe por la concesión de un vivero

La Audiencia de Málaga ha declarado la prescripción de los delitos objeto de una causa en la que estaba acusada la exalcaldesa del municipio malagueño de Marbella Marisol Yagüe y otra persona en relación con presuntas irregularidades en una concesión a una empresa para la explotación de un vivero.

La Sección Novena comenzó la pasada semana la vista oral y las defensas plantearon como cuestión previa la prescripción de los delitos, a lo que las acusaciones se opusieron, según han indicado fuentes judiciales, quienes han indicado que ahora al aceptarse dichas alegaciones, no continuará el juicio, que estaba previsto para el próximo lunes.

Dicha concesión, adjudicada en comisión de gobierno, no se materializó porque existía una concesión previa sobre la misma parcela a favor de otra mercantil.

Ahora, la Sala señala que desde que se inició el procedimiento en noviembre de 2012 hasta el 23 de septiembre de 2014 no se practicaron diligencias, "no haciéndose nada en absoluto", por lo que entienden que "en realidad el procedimiento se inició casi dos años después", cuando "se acordó que se practicaran las diligencias anunciadas y no ejecutadas".