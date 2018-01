Defensa de la exministra Álvarez pide excluir de raíz el delito de asociación ilícita señalado por PP en los ERE

Ve "inverosímil que hubiese un acuerdo de voluntades durante diez años entre 22 personas que estaban al frente de departamentos tan dispares"

En el marco del juicio que celebra la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla contra los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán y otros 20 ex altos cargos autonómicos por el procedimiento específico por el que se concedían las ayudas de los expedientes de regulación de empleo (ERE) presuntamente fraudulentos, la defensa de la exministra de Fomento y exconsejera de Economía y Hacienda de la Junta, Magdalena Álvarez, ha pedido que sea "excluido de raíz" del objeto de enjuiciamiento el presunto delito de asociación ilícita esgrimido por el PP andaluz.

Y es que según el abogado defensor, dicho delito no solo no ha figurado en las diligencias previas de 2011 de las que nace la causa elevada ahora a juicio, --pues no olvidemos que la macrocausa de los ERE fue dividida en seis piezas a finales de 2015--, sino que tampoco se recoge en el auto de transformación de las diligencias en procedimiento abreviado.