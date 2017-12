Defensa insiste en que la broma rusa a Cospedal fue un acto "malintencionado" y dice que no le dio "credibilidad"

El Ministerio de Defensa remarca que la broma que sufrió su titular, María Dolores de Cospedal, por parte de dos cómicos rusos que se hicieron pasar por miembros del Gobierno de Letonia fue un acto "malintencionado" y asegura que no le dio "credibilidad alguna".

No obstante, reconoce que este protocolo no evitó que, "bajo circunstancias muy concretas", tuviera lugar la broma sufrida por la titular de Defensa, que el Ejecutivo de Mariano Rajoy tacha de "actos malintencionados".

Si bien apunta que este incidente sirvió para "depurar" los propios procedimientos de seguridad de las llamadas telefónicas, que "ya han sido revisados", dice el Gobierno, con el fin de que actuaciones como éstas "no se vuelvan a producir".

En cualquier caso, el Gobierno recalca que el suceso en cuestión "no ha tenido mayor trascendencia" para la seguridad y defensa de España y de sus socios y aliados, y que, además, "no se han visto afectadas" las relaciones bilaterales entre ambos países, dado que la llamada provenía de dos periodistas y "no se le dio credibilidad alguna".