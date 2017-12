Defensa revisó los protocolos de seguridad de las llamadas telefónicas tras la broma sufrida por Cospedal

El Ministerio de Defensa revisó los protocolos de seguridad de las llamadas telefónicas después de la broma sufrida por la ministra, María Dolores de Cospedal, en la que dos cómicos rusos se hicieron pasar por miembros del Gobierno de Letonia.

Así lo revela el Ejecutivo en una respuesta parlamentaria al senador de Unidos Podemos Óscar Guardingo, en la que asegura que los procedimientos fueron "revisados" para que hechos como la broma a Cospedal "no se vuelvan a producir".

Sin embargo, reconoce que esto no evitó que, "bajo circunstancias muy concretas", tuviera lugar la broma sufrida por la ministra, que el Gobierno define como "actos malintencionados". En cualquier caso, reconoce que esto sirvió para "depurar los propios procedimientos, que ya han sido revisados".

Tras conocerse el contenido de la llamada, Cospedal explicó en Twitter que había sido una conversación "muy rara" en la que no confió, por lo que decidió no hablar y no volver a llamar. "Ahora sé que eran rusos", apuntó.