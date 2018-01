Defensas de los ERE se oponen a que Manos Limpias siga como acusación popular dada la causa contra Bernad

La representación del sindicato alega que el mismo no ha sido "investigado" como persona jurídica ni cuenta con medidas cautelares

La representación judicial de Manos Limpias, por su parte, ha recordado que no media "sentencia firme" alguna respecto al mencionado procedimiento de la Audiencia Nacional, apelando al principio de presunción de inocencia y recordando que Manos Limpias, como persona jurídica, "no ha sido objeto" de medidas cautelares porque el sindicato "no ha sido investigado o imputado". Incluso cuando la Fiscalía ha solicitado la disolución de Manos Limpias en el citado escrito a la Audiencia Nacional, la representación de la entidad ha defendido que la misma "no ha sido llamada" a la causa que sigue la Audiencia Nacional.