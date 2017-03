Demòcrates de Barcelona rompe con PDeCAT y Unió en el Ayuntamiento

Ardanuy prevé que la separación ya "se visualice" en el pleno del 31 de marzo

La consulta interna de Demòcrates ha decidido que su concejal en Barcelona, Gerard Ardanuy, rompa con el PDeCAT y Unió --con los que conformaba el grupo Demòcrata-- y sea edil no adscrito, hasta celebrar unas elecciones primarias que elijan al candidato del partido para las futuras municipales.

En rueda de prensa este viernes, Ardanuy ha dicho que han votado el 45,4% de los 571 miembros inscritos en la ciudad: el 'sí' a salir del grupo ha obtenido el 92,66% de votos, frente al 7,34% que ha obtenido el 'no' a la pregunta planteada por la dirección.

"Es una consecuencia lógica de un proyecto político que nació de la explosión de CiU", y ha añadido que ya han comunicado la decisión al PDeCAT y Unió.

Ardanuy ha dicho que intentarán que sea un proceso "lo más dialogado posible y sin romper puentes", aunque la decisión es firme y que Demòcratas quiere tener voz propia en el consistorio.

El concejal ha recordado que Demòcrates no tiene un acuerdo político formal con el PDeCAT y Unió, y ha asegurado que se trata de "una decisión puramente local", que no tiene porque tener efectos en otros municipios en los que se colabora con el PDeCAT.

NUEVO PROYECTO

"Nacimos sin presentarnos en unas elecciones municipales de forma directa", según el concejal, y ha asegurado que impulsarán un nuevo proyecto de ciudad que la convierta en una capital de Estado.

Ha asegurado que Demòcrates quiere que esta capital apueste por la investigación, la justicia, la redistribución de las rentas y del poder, así como mejorar el acceso a la cultura, y la calidad medioambiental, entre otros.

CONCEJAL NO ADSCRITO

Ardanuy ve "muy factible" que el cambio de situación se visualice en el próximo pleno del 31 de marzo, y se hay algún impedimento administrativo, se haría de la forma más respetuosa con las normas del consistorio.

Ha añadido que el Reglamento Orgánico Municipal (ROM) no deja claro el rol de los concejales no adscritos, y que, si no pudiera ejercer su trabajo como concejal de Demòcrates, sería "injusto", ya que no permitiría llevar a cabo los trabajos de control e impulso.

"Queremos voz y voto en todas las decisiones municipales, participar en todos los debates y tener recursos para hacer seguimiento del Gobierno municipal", ha dicho, y ha insistido en que el objetivo de Demòcrates es proyectar el partido para desarrollar un proyecto propio.

La pregunta sometida a consulta era: '¿Estás de acuerdo en que Demòcrates de Barcelona inicie su proyecto propio en el consistorio de la ciudad, convocando en unos meses, unas primarias abiertas a las ciudadanía para escoger una candidatura que permita construir un liderazgo de ciudad alternativo al actual?'