Demòcrates firma el acuerdo para ir con ERC-CatSí: "Es lo que más se parece a una lista transversal"

Pide reconocer a Puigdemont como "el presidente legítimo de la república" tome o no posesión

Aunque Demòcrates era partidario de una lista única de los independentistas que finalmente no ha fructificado, sí ha destacado la necesidad de que JuntsxCat, ERC y CUP hagan "un frente común" después de las elecciones, y asegura que en esto hay un acuerdo entre todas estas fuerzas.

Para Castellà, la hoja de ruta del Govern no ha sido un error, pero ha admitido que los independentistas no contemplaban la "violencia" del Estado, un terreno en el que acordaron que no entrarían nunca.