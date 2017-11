Detenidas 38 personas por manipular cuentakilómetros de vehículos tras una investigación desde 2015

La Guardia Civil ha detenido a 38 personas desmontando así ocho grupos criminales dedicados a la compra-venta de vehículos en Utrera (Sevilla), que presuntamente se dedicaban a modificar los cuentakilómetros de los vehículos que comercializaban para incrementar su precio. La investigación se inició en 2015.

La Benemérita ha asegurado que las consecuencias de la manipulación de los kilómetros podrían derivar en un peligro real para la seguridad vial, no sólo del propio conductor, sino de los ocupantes y del resto de los usuarios de la vía. Al no ser consciente de los kilómetros reales, no se le realiza el mantenimiento adecuado, y, por tanto, los compradores solo lo perciben cuando el vehículo tiene "averías que no son acordes a los kilómetros que presenta".