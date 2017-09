Diada- Borrell lamenta que se haya convertido en una "manifestación pro-independentista" y dice que no habrá referéndum

El ex ministro socialista José Borrell ha reiterado este lunes que el referéndum del 1 de octubre no se va a llevar a cabo en Cataluña y ha lamentado que la Diada se haya convertido en una "manifestación pro-independentista".

Así, el ex presidente del Parlamento Europeo ha apuntado que es "una pena" que el día de fiesta de Cataluña ya "no sea una día de identificación nacional" en el que participaba todo el mundo y se haya convertido en un instrumento independentista.

En este marco, el ex ministro ha afirmado que el referéndum del 1 de octubre no se va a celebrar, ya que un referéndum "es una cosa seria" que requiere de organización, censos y "garantía democrática" que en la actualidad no se da.