El letrado de Díaz Ferrán dice que éste usó la tarjeta para gastos vinculados con su función en Caja Madrid

Este abogado cierra las alegaciones finales de las defensas tras la que se da el último turno de palabra a los acusados

El letrado del que fuera presidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán, ha defendido este jueves en el marco del juicio por el uso presuntamente fraudulento de las tarjetas 'black' que el exconsejero de Caja Madrid empleó su Visa para gastos relacionados con su actividad dentro de la entidad y por tanto "nada hizo de irregular o ilícito".

El letrado Carlos Pardo ha expuesto en esta vigésimo sexta sesión que Díaz Ferrán, consejero de la caja entre 2003 y 2009 y que gastó 93.984 euros con el plástico, no cometió delito continuado de apropiación indebida ni administración desleal porque siguió las instrucciones que le otorgaron desde la secretaría general y además, no extrajo dinero en efectivo, no llegó nunca al límite establecido y tampoco tuvo acceso a la banca online.

Respecto a la prueba pericial aportada por Bankia a la causa y que consiste en una hoja Excel con el desglose de los gastos efectuados por los 65 beneficiarios, el abogado ha negado su veracidad dado que "hay gastos duplicados" aunque sí ha reconocido que gran parte de lo cargado eran en dietas efectuadas en restaurantes propiedad de Arturo Fernández,también acusado en el procedimiento.

Así ha asegurado que utilizó su 'black' para costear cenas, comidas y coloquios de trabajo con el fin de dar a conocer el negocio inmobiliario, como ya dijo en su declaración ante el tribunal el acusado, para el que el Ministerio Fiscal pide cuatro años de prisión.

El expresidente de la CEOE se pronunció en estos términos cuando el fiscal Anticorrupción, Alejandro Luzón, le afeó los pagos en dietas, la mayoría de los cuáles eran cantidades redondas. Al respecto su letrado ha apostillado en la vista de este jueves, que "nadie podía decir nada sobre si el gasto era procedente o no".

APLICACIÓN DEL ATENUANTE

También ha mostrado su disconformidad con que el Ministerio Público no le aplique la atenuante por estar en concurso de acreedores. El fiscal sí rebajó las penas a algunos acusados que devolvieron las cantidades gastadas con sus plásticos en una cuenta habilitada por la Audiencia Nacional durante la fase de instrucción.

Por ello ha pedido la absolución de su defendido, que cumple condena en prisión por el la quiebra del Grupo Marsans, cerrando así la ronda de las alegaciones finales de las defensas tras la que el tribunal de la Sección Cuarta de Lo Penal ha dado paso al último turno de palabra para los 65 exaltos cargos y directivos de Caja Madrid y Bankia.