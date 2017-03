Díaz valora el papel de PSOE en el Congreso y dice que Rajoy, en vez de "chantajear", tiene que dialogar y gobernar

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha valorado este miércoles el papel del PSOE en el Congreso de los Diputados y ha señalado que el jefe del Ejecutivo español, Mariano Rajoy, en lugar de "chantajear", lo que tiene que hacer es dialogar y gobernar.

En declaraciones a los periodistas durante una visita a la localidad sevillana de Brenes, Susana Díaz, que se ha referido a la decisión que adoptó ayer el Congreso sobre la modificación de la actual Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como 'Ley Mordaza', ha señalado que el grupo socialista está haciendo lo que esperan los ciudadanos de él, "que es revertir y derogar todos los elementos que puso sobre la mesa un gobierno del PP con mayoría absoluta y que iban directamente a hacer daño a los derechos y libertades en este país".

Para Díaz, la 'Ley Mordaza' no respondía a una situación de crisis económica, sino a la "voluntad política de Rajoy y de la derecha en este país de amordazar a las personas y de quitar derechos". "En el día de ayer lo que hizo el PSOE fue cumplir con su programa y con su compromiso e iniciar ese trámite de derogación", ha agregado.

En opinión de la presidenta andaluza, Rajoy y el PP se tienen que dar cuenta de que ya se ha "acabado el imponer a los ciudadanos recortes en sus derechos y libertades", un modo de actuar que responde a la "ideología de ese partido y no a las necesidades del conjunto del país".

A su juicio, ayer fue un "gran día en el se inicia la recuperación de la libertad de expresión de los españoles, que nunca debió haberse puesto en cuestión".

La presidente de la Junta ha insistido en que Rajoy tiene que dialogar, buscar acuerdos y ser capaz de poner los intereses de España por encima de sus "propios intereses, de su apatía, de su letargo y su dejar hacer". "Lo que no puede estar esperando es a que los demás le hagan su trabajo, porque el que tiene que gobernar es él y buscar acuerdos y entendimiento con las otras fuerzas políticas", ha señalado.

Ha recordado que ella no teniendo mayoría absoluta en Andalucía ha podido sacar adelante dos presupuestos de la comunidad, lo que se llama "dar estabilidad, gobernar y dar seguridad y confianza". "Ahora resulta que el que hablaba de seguridad y confianza --en referencia a Rajoy-- no es capaz de gobernar en España, con lo que tenemos todos un problema", ha señalado la presidenta, quien ha insistido en demandar al jefe del Ejecutivo español "que no chantajee, y haga su trabajo".