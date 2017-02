Díaz elude confirmar si optará a la Secretaría General del PSOE: "Habrá momento de hablar de quién y hablaré"

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, no ha querido confirmar este domingo si se presentará a las primarias para ser secretaria general del PSOE porque estos días no se va a "distraer" en hablar de ella: "Me parecería feo utilizar el Día de Andalucía para hablar de mí". No obstante, ha señalado que el PSOE está "en pleno debate" y "después habrá momento de hablar de quién y no le quepa duda de que hablaré".

Así se ha pronunciado la también secretaria general del PSOE de Andalucía tras la recepción por parte del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, en el Palau de la Generalitat, al ser preguntada por si aspirará a la Secretaría General del PSOE. Susana Díaz está este domingo en Valencia para asistir junto al 'president' a la celebración del Acto Institucional del Día de Andalucía organizado por la Federación de Entidades Culturales Andaluzas en la Comunidad Valenciana (FECACV). Además, ambos mantendrán después un encuentro con alcaldes socialistas de la Comunitat Valenciana. "Ya lo he dicho con claridad estos días, estoy en la celebración del Día de Andalucía y por respeto a mi tierra y a los ciudadanos de Andalucía no me voy a distraer en hablar ni de mí ni de nada que no sea la celebración del Día de Andalucía", ha dicho. Por su parte, el presidente Puig ha señalado al ser preguntado sobre esta cuestión que este tema "va a dar mucho de sí en los próximos meses" y ha apuntado que el Congreso no se ha convocado y, cuando se convoque, "como decía Gramsci, la vida es tomar partido". ((Habrá ampliación))