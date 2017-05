Dimite el secretario general del PSOE de Alicante como rechazo al proceso de "mesa camilla" de elección de delegados

Una gestora dirigirá la formación hasta el congreso de después de verano, aunque Cerdán subraya que no perjudicará al PSOE alicantino

La dimisión --que ha adelantado el diario Información-- supondrá la entrada de una gestora en el PSOE de Alicante hasta la celebración del congreso provincial en septiembre u octubre, aunque el exsecretario ha subrayado que, tras cinco años en el cargo, "no supone estar tres o cuatro meses bajo una gestora cuando no se va a decidir nada". Por tanto, entiende que su salida "no perjudica a la organización y al partido".