El Diplocat hace campaña por la independencia en Alemania días después del fallo del TC alemán sobre Baviera

El Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (Diplocat) celebrará este jueves una jornada sobre el proceso soberanista en la Universidad de Augsburgo en Alemania en la que se abordará el federalismo comparado entre los modelos español, alemán y canadiense.

En un comunicado este martes, este organismo ha informado de que la jornada llevará por título 'Whats is going on in Catalonia? Reassessing self-determination in Western Europe' y en ella está prevista la participación de varios académicos.

En declaraciones a Europa Press, el secretario general del Diplocat, Albert Royo, ha explicado que el objetivo es hacer un análisis comparativo entre el sistema federal alemán, canadiense y español, y por lo tanto se abordará lo que ocurre en Cataluña para ver "hasta qué punto el federalismo, y determinados casos federales, pueden ser una respuesta a la cuestión catalana".

La celebración ahora del acto del Diplocat en Alemania es especialmente significativa ya que coincide con una sentencia reciente del Tribunal Constitucional (TC) alemán que rechaza la posibilidad de que uno de sus 'lands', Baviera --donde Augsburgo es la capital de una de sus siete regiones administrativas--, pueda llevar a cabo un referéndum sobre su independencia.

Después de que el tribunal alegara que un referéndum así violaría el ordenamiento constitucional, Royo ha incidido en que el partido que lo pide representa un 2% de los votos, lo que "no tiene nada que ver" con la situación en Cataluña.

Así, está convencido de que el Gobierno alemán gestionaría de forma diferente el proceso soberanista catalán y le ofrecería una respuesta política: "No hay nada comparable a nivel europeo con lo que está pasando en Cataluña", refiriéndose también al caso del Véneto en Italia.

Precisamente, dicha sentencia fue utilizada por la vicepresidenta del Gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, para insistir que Cataluña tampoco puede organizar un referéndum así.

Lo expuso la semana pasada en una visita a Barcelona para reunirse con el vicepresidente Junqueras: "El Gobierno de España, igual que el Gobierno Federal alemán, nos los han dicho nuestros tribunales: no tenemos capacidad para decidir sobre eso porque corresponde al conjunto del pueblo español y alemán".

INTERVENCIONES

El Diplocat ha organizado esta jornada junto con el Instituto de Estudios Españoles, Portugueses y de América Latina y con el Instituto de Estudios Canadienses de la Universidad de Augsburgo, cuyos directores, Hanoo Ehrlicher y Peter A. Kraus, serán los encargados de inaugurarla, además de Royo.

Está previsto que se celebre una mesa redonda sobre la situación actual y las perspectivas del futuro del proceso político catalán con la participación del catedrático emérito de Historia de la Universidad de Erlangen-Nuremberg, Walther L. Bernecker; el director del Instituto de Estudios Canadienses, Peter A. Kraus; el catedrático de Derecho de la Universidad de Hamburgo, Stefan Oeter, y el vicepresidente de Òmnium Cultural, Joan Vallvé.

También habrá una segunda mesa redonda donde profesores y expertos europeos y canadienses hablarán sobre federalismo y su posible viabilidad en casos como el de Cataluña.

Desde la perspectiva alemana hablará el catedrático emérito de Ciencias Políticas de la Universidad de Augsburgo, Rainer-Olaf Schultz; desde una óptica canadiense, el catedrático de Contemporary Quebec a La Sorbonne de París, Alain G. Gagnon; desde la parte española, el catedrático de Ciencias Políticas en la Universitat Pompeu Fabra Ferran Requejo, y para aportar una visión más amplia de la UE, el Senior Fellow del German Institute for International and Security Affairs (SWP), Kai-Olaf Lang.

Royo también ha explicado a Europa Press que la siguiente semana tienen previsto inaugurar una exposición en Sao Paulo (Brasil) sobre Pere Casaldàliga con el objetivo de difundir su figura, lo que permite hablar "indirectamente" de Cataluña.